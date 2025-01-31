Василий Березуцкий: "Мы не уступили сопернику в желании"

"Если мы будем допускать такие ошибки, то, конечно, победить будет очень сложно. Комментировать такое сложно. Соперник забивает три гола без атак. Это очень грустно. Но это футбол".

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции после матча с «Кяпазом» заявил главный тренер азербайджанской футбольной команды «Сабах» Василий Березуцкий.

Российский наставник прокомментировал выездное поражение со счетом 2:3 в 21-м туре Премьер-лиги:

"Мы не уступили сопернику в желании. Даже когда мы были в меньшинстве, то продолжали прессинговать и создавали голевые моменты. Мы сделаем все возможное, чтобы победить каждого соперника в предстоящих матчах. Новый вратарь Стас Покатилов хорошо готовится. Но мы поговорим об этом с тренерами вратарей. Мы дадим шанс тому, кто более готов. Игра с «Нефтчи» завершилась вничью. В матче с «Сумгайытом» нам не удалось реализовать множество голевых моментов. Сегодня мы допустили все возможные ошибки и пропустили три гола. Кубок для нас — приоритет. Мы сделаем все, чтобы выиграть кубок. Но мы не забудем и про игры чемпионата".

Отметим, что «Сабах» не смог победить в последних четырех матчах.

İdman.biz