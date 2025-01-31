Главный тренер "Олимпиакоса": "Хочу, чтобы мы сыграли в финале в Бильбао"

"Мы всегда работали над тем, чтобы сделать «Олимпиакос» более сильной командой. Мы подписываем игроков, чтобы что-то изменить, что-то улучшить".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар.

Он прокомментировал матч Лиги Европы с «Карабахом»:

"Сейчас мы лидеры чемпионата Греции. Мы заняли седьмое место в Лиге Европы, соревнуясь с очень сильными соперниками. У нас очень хорошая команда. Нам нужно сосредоточиться на предстоящих матчах. Давайте не будем торопиться, двигаясь вперед игра за игрой. Перед финалом нам предстоит пройти несколько этапов. Но я хочу, чтобы мы сыграли в финале в Бильбао. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Признаемся, мы не очень хорошо начали турнир. В тот день, когда мы проиграли «Лиону» со счетом 0:2, наши дела шли не очень хорошо. Нам даже повезло, что мы не пропустили больше голов. После этого нам удалось перегруппироваться и объединиться. Мы забили необходимые голы и заняли седьмое место в этапе".

Отметим, что «Олимпиакос» обыграл «Карабах» со счетом 3:0.

İdman.biz