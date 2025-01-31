Нападающий "Олимпиакоса": "Мы всегда играем на победу"

"Мы очень рады этой победе. Потому что таким образом достигли своей главной цели и напрямую вышли в 1/8 финала".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист «Олимпиакоса» Кристоффер Вельде.

Нападающий выразил свои мысли после победы со счетом 3:0 над «Карабахом» в Лиге Европы:

"У нас очень сильная, конкурентоспособная команда. Наш главный тренер собрал под своим руководством достаточно хороших игроков, поэтому у него есть широкий выбор. Может быть, мы не всегда играем в хороший футбол. Но мы забиваем. Наши игроки всегда готовы помочь друг другу на поле. Мы верим в себя и свои возможности. Мы всегда играем на победу".

Отметим, что после этой игры «Олимпиакос» занял седьмое место, а «Карабах» - 36-е.

İdman.biz