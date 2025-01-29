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Главный тренер "Олимпиакоса" о матче с "Карабахом": "Используем каждую возможность, чтобы забить"

Футбол
Новости
29 Января 2025 19:41
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Главный тренер "Олимпиакоса" о матче с "Карабахом": "Используем каждую возможность, чтобы забить"

"Даже если завтра победа не важна, важно победить. Мы не считаем «Карабах» слабой командой".

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер греческой футбольной команды «Олимпиакос» Хосе Луис Мендилибар заявил на пресс-конференции перед матчем с «Карабахом» в Лиге Европы.

Испанский наставник рассказал о сильных и слабых сторонах азербайджанского чемпиона:

"Есть несколько команд, таких как «Карабах», которые нельзя считать слабыми. Не от нас зависит, попадем ли мы в восьмерку сильнейших. Нам нужно побеждать и ждать результатов других игр. Что касается слабости соперника при угловых ударах, то нам не хватило времени работать в этом направлении. Ясно, что они работали и над этой проблемой. Мы будем использовать каждую возможность, чтобы забить".

Хосе Луис Мендилибар заявил, что ему нравится нынешний формат Лиги Европы. Он сообщил, что состав на матч с «Карабахом» определится после последней тренировки. Испанский специалист отметил, что в составе команды могут быть 2-3 изменения.

İdman.biz

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