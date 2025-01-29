Коштинья: "Карабах" - сильный соперник"

"У нас есть шанс победить. Мы будем более мотивированы, поскольку будем играть перед домашними болельщиками".

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист греческого «Олимпиакоса» Коштинья заявил на пресс-конференции перед матчем с «Карабахом» в восьмом туре Лиги Европы.

Португальский защитник заявил, что «Карабах», с которым им предстоит встретиться, - сильный соперник:

"Слабых противников не бывает. Все игры сложные. Победить без борьбы невозможно. Хотим порадовать наших болельщиков успешным результатом в игре с "Карабахом".

Отметим, что матч «Олимпиакос» - «Карабах» начнется в 00:00 по бакинскому времени в ночь с 30 на 31 января.

İdman.biz