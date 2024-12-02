2 Декабря 2024
RU

Футболист нашей сборной получил предложения от российских и украинских клубов

Футбол
Новости
2 Декабря 2024 19:11
8
Футболист нашей сборной получил предложения от российских и украинских клубов

Защитник сборной Азербайджана и албанской «Эгнатии» Замик Алиев может зимой перейти в другую команду.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, к члену нашей сборной проявляют интерес клубы, выступающие в высших лигах России, Украины и Румынии.

Этими вопросами сейчас занят менеджер Замика. Футболист также находился в трансферном листе португальского клуба "Эштрела Амадора". Сообщается, что Алиев, переход которого в португальский клуб не состоялся летом из-за финансовых проблем, близок к трансферу в румынскую команду.

23-летний футболист перешёл в «Эгнатию» 1 июля 2024 года. Контракт с албанской командом истекает 30 июня 2027 года.

İdman.biz

Новости по теме

Рекорд Уэйна Руни повторен
19:40
Мировой футбол

Рекорд Уэйна Руни повторен

Это 36-й матч чемпионата, в котором Салах отличился по обоим показателям
Салах: "ПСЖ" или арабские клубы?
19:04
Мировой футбол

Салах: "ПСЖ" или арабские клубы?

Французское издание L'Equipe написало, что переход египетского футболиста в парижский клуб возможен
Ондер Каравели: "Мы все очень гордимся достижениями "Карабаха"
18:34
Азербайджанский футбол

Ондер Каравели: "Мы все очень гордимся достижениями "Карабаха"

Турецкий специалист встретился с генеральным директором команды Эмрахом Челикелем
СОСТОЯНИЕ потерявшего сознание футболиста "Фиорентины"
17:35
Мировой футбол

СОСТОЯНИЕ потерявшего сознание футболиста "Фиорентины"

Об этом рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо
Главный тренер нашей сборной: "Нам сложно играть против таких команд, как Швейцария"
17:11
Азербайджанский футбол

Главный тренер нашей сборной: "Нам сложно играть против таких команд, как Швейцария"

Агаев объяснил слабость команды выбором игроков и тем, что чемпионат страны еще не начался
Преимущество марокканских бомбардиров
16:58
Мировой футбол

Преимущество марокканских бомбардиров

Стали известны игроки, забившие наибольшее количество голов в международных играх, которые состоялись в 2024 году

Самое читаемое

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО
29 Ноября 20:55
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО

Сегодня стартовал 15-й тур Премьер-лиги
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов
1 Декабря 11:48
Виды спорта

Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Олимпийский чемпион дзюдоист Хидаят Гейдаров вновь возглавляет таблицу
Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО
30 Ноября 18:50
Азербайджанский футбол

Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО

Сегодня прошли очередные игры в Премьер-лиге
Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах
30 Ноября 19:14
Дзюдо

Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах

За медали боролись 112 дзюдоистов