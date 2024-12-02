Глава Союза ветеранов хочет встретиться с Ровшаном Наджафом

Глава Союза футбольных ветеранов Октай Абдуллаев планирует в ближайшее время встретиться с президентом АФФА Ровшаном Наджафом.

Как передает İdman.biz, об этом он сообщил Sport24.az.

Он заявил, что обратился к исполнительному вице-президенту АФФА Сархану Гаджиеву и сообщил, что хочет встретиться с президентом ассоциации Ровшаном Наджафом:

«Я также заявил, что не пойду на эту встречу, если меня примет кто-то, кроме него - его помощник или советник. У ветеранов также есть определенные мнения и слова о футболе страны. Чтобы потом не говорили, что в состоянии нашего футбола виноваты и ветераны. Нынешнее руководство организации не встречалось с ветеранами и не прислушивалось к их мнению».

Отметим, что Абдуллаев заявил, что некоторое время назад он дважды обращался по поводу встречи с президентом АФФА, однако на его просьбу не ответили.

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