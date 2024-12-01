1 Декабря 2024
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Команда Махира не может победить четыре игры

Футбол
Новости
1 Декабря 2024 19:31
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Команда Махира не может победить четыре игры

Азербайджанский футболист Махир Эмрели провел свой очередной матч во второй немецкой Бундеслиге.

İdman.biz сообщает, что «Нюрнберг», за который он выступает, встречался на их поле с «Фортуной».

В результативном последнем матче было забито четыре гола. Махира, находившегося в стартовом составе, заменили на 75-й минуте. «Нюрнберг» упустил победный счет на последних минутах – 2:2.

Отметим, что команда Мирослава Клозе, не побеждавшая в последних четырех турах, с 19 очками занимает 12-е место.

İdman.biz

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