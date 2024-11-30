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Главный тренер России оценил матч с Азербайджаном - ВИДЕО

Футбол
Новости
30 Ноября 2024 10:41
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Главный тренер России оценил матч с Азербайджаном - ВИДЕО

İdman.biz со ссылкой на сайт Российского футбольного союза сообщает, что главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан подвел итоги матча с Азербайджаном. Игра прошла 28 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и закончилась победой россиянок со счетом 1:0.

– В начале было три-четыре момента, где просто попади в ворота, и можно было снять все вопросы о победе в первые 25 минут. А вот дальше появилась некая расслабленность. В целом это случается, когда состав только сыгрывается. Минут 25 они ещё помнят, о чём мы говорили, а дальше – в эмоциях, забывают и начинают бороться. Вот так же у нас получилось и в первом тайме.

Обратили внимание девочек на то, что стали медленнее работать с мячом в конце тайма. Мы неправильно перестраивались в верхнем блоке в обороне. И в целом во втором тайме получилась более равная игра. Но с выходом молодёжи, что приятно, появилась острота. У нас было достаточное количество дебютантов, и их игра порадовала.

– В стартовом составе было сразу пять игроков, которые впервые сыграли за сборную в 2024 году или, как Кира Петухова, сыграли вообще впервые. Это сбор скорее просмотровый или мы сейчас находимся в стадии смены обновления состава?

– Смена поколений идет, она и не останавливалась. У нас есть сыгранный и опытный состав, который готов к возвращению и, например, к отбору на чемпионат мира. Есть состав, который играл в матче с Гаити. И есть состав, который ближе к селекционному, с поддержкой более опытных игроков, который готовится на перспективу. Вот такой состав мы увидели в игре с Азербайджаном. Но, иногда бывает, что готовишь состав на перспективу, а он зарекомендует себя так, что сразу хоть основным считай.

– Какую оценку поставите команде за матч?

– Победа - это уже выше тройки. Хорошие эпизоды в игре - это твердая четверка. А негативные моменты - это четыре с минусом, эту оценку и поставим.

Вторая игра с Азербайджаном состоится 2 декабря на тренировочной базе ФК Сочи. Матч пройдёт в закрытом режиме.

İdman.biz

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