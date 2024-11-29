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Эльмар Бахшиев: "Мы можем быть более креативными в плане нападения"

Футбол
Новости
29 Ноября 2024 18:59
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Эльмар Бахшиев: "Мы можем быть более креативными в плане нападения"

«Это была тяжелая игра. Мы знали, против кого нам предстоит играть. «Туран Товуз» в этом сезоне амбициозен, показывает хорошие результаты на поле. Мы подготовили команду к сложной игре. К счастью, мы добились того, чего хотели. Продолжаем путь».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев.

Он прокомментировал очередную победу, одержанную в 15-м туре Премьер-лиги. Бахшиев рассказал, что они пытаются играть осмысленно:

"Никакого напряжения с первого тура. Мы стараемся сделать нашу работу менее стрессовой. У нас качественная и опытная команда. Наша команда постарается играть более осмысленно. У журналистов сложилось мнение, что "Араз-Нахчыван" подходит именно с этой точки зрения. Но мы видим, что команда атакует. В каждую игру у нас 6-7 голевых эпизодов, но есть проьлема с их реализацией. Мы видим в игре те элементы, над которыми работаем на тренировках в команде. Мы можем быть более креативными в плане атаки в предстоящих матчах».

Отметим, что «Араз-Нахчыван» обыграл «Туран Товуз» со счетом 1:0 и одержал свою 5-ю победу подряд.

İdman.biz

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