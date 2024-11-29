29 Ноября 2024
RU

Футболист "Карабаха": "Я рад, что меня номинировали на премию Ференца Пушкаша"

Футбол
Новости
29 Ноября 2024 17:59
10
Футболист "Карабаха": "Я рад, что меня номинировали на премию Ференца Пушкаша"

"Я рад, что меня номинировали на премию Ференца Пушкаша".

Как сообщает İdman.biz, алжирский футболист "Карабаха" Яссин Бензия прокомментировал Report.az выдвижение своей кандидатуры на премию Ференца Пушкаша, учрежденную ФИФА.

30-летний полузащитник надеется, что его впечатляющий гол в товарищеском матче сборной Южной Африки в марте этого года станет лучшим:

"Да, я горжусь и надеюсь на победу. Если я выиграю, это будет здорово. Это особенно относится к тем, кто поддерживает меня в Алжире и Азербайджане".

Отметим, что матч завершился со счетом 3:3. Бензия стал автором дубля (22-я и 70-я минуты) в матче.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Араз-Нахчыван" победил, "Сабах" против "Сабаила" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19:00
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" победил, "Сабах" против "Сабаила" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня стартовал 15-й тур Премьер-лиги
Эльмар Бахшиев: "Мы можем быть более креативными в плане нападения"
18:59
Футбол

Эльмар Бахшиев: "Мы можем быть более креативными в плане нападения"

"Наша команда постарается играть более осмысленно"
Комментарий Курбана Бердыева о поражении после 7 игр: "Эту ошибку допустили мы"
18:35
Футбол

Комментарий Курбана Бердыева о поражении после 7 игр: "Эту ошибку допустили мы"

В команде есть конкуренция
Новый капитан Березуцкого
18:12
Азербайджанский футбол

Новый капитан Березуцкого

В команде произошел ряд изменений
"Карабах" на пути к антирекорду
18:10
Азербайджанский футбол

"Карабах" на пути к антирекорду

Неудачная серия "Карабаха" в еврокубках продолжается
Улучшилось состояние генменеджера "Туран Товуза", перенесшего инсульт
17:40
Азербайджанский футбол

Улучшилось состояние генменеджера "Туран Товуза", перенесшего инсульт

Об этом сообщил сын функционера клуба

Самое читаемое

"Эль Класико" легенд - великолепный гол Роналдиньо - ВИДЕО
28 Ноября 22:51
Футбол

"Эль Класико" легенд - великолепный гол Роналдиньо - ВИДЕО

Состоялась игра между легендами "Барселоны" и "Реала"
Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ
26 Ноября 19:47
Азербайджанский футбол

Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал назначение Василия Березуцкого наставником команды
Определились победители чемпионата Азербайджана
27 Ноября 11:15
Гимнастика

Определились победители чемпионата Азербайджана

Во вспомогательном зале Национальной арене гимнастики завершился чемпионат и первенство Азербайджана по спортивной гимнастике
Пять голов в матче "Карабах" - "Лион" - ВИДЕО - ФОТО
28 Ноября 23:38
Азербайджанский футбол

Пять голов в матче "Карабах" - "Лион" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана сегодня провел очередную еврокубковую игру