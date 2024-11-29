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Главный тренер "Лиона": "Счет был не по игре"

Футбол
Новости
29 Ноября 2024 00:22
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Главный тренер "Лиона": "Счет был не по игре"

«Думаю, «Карабах» мог забить больше голов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Пьер Саж, главный тренер французской футбольной команды "Лион" которая сегодня в Баку сыграла с "Карабахом" в пятом туре Лиги Европы.

Опытный специалист рассказал, что "Карабах" создал им сложные моменты в первом тайме:

«Особенно в первом тайме «Карабах» создавал опасные ситуации с тактической точки зрения. После перерыва мы лучше организовали оборону. С тактической точки зрения нам удалось правильно выполнить многие задачи. Вот почему мы добились успеха здесь. В целом, счет был не по игре. Соперник создал много голевых моментов».

Отметим, что "Карабах" проиграл дома со счетом 1:4.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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