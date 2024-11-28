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Стартовали тренерские курсы категории "D" - ФОТО

Футбол
Новости
28 Ноября 2024 23:20
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Стартовали тренерские курсы категории "D" - ФОТО

При организации АФФА и поддержке футбольной академии «Худат Сити» стартовали тренерские курсы категории «D».

Как сообщает İdman.biz, в курсе, организованном в городе Худат Хачмазского района, приняли участие 25 человек.

Руководитель управления массового футбола АФФА Фаррух Исмаилов и эксперт Орхан Микаиллы предоставили участникам общую информацию о сути соревнований и пожелали им успехов. В первый день курса преподаватели тренерских курсов АФФА Ильхам Азиззаде, Даянат Алиев и Фаррух Исмаилов предоставили участникам информацию о первичных футбольных знаниях.

Отметим, что курс продлится 3 дня.

İdman.biz

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