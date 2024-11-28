"Лион" вчера и сегодня

Пятым соперником «Карабаха» на этапе Лиги Европы, с которым наш клуб встретится сегодня, является 74-летний представитель Франции «Лион».

İdman.biz рассмотрел прошлое и настоящее нашего соперника.

Клуб был основан 3 августа 1950 года. Команда, на счету которой победы и финалы в Кубке Франции в 60-е годы, является постоянным участником Лиги 1 с 1989 года. Успехов в чемпионате команда начала добиваться в XXI веке. Самый титулованный французский клуб в этом веке был чемпионом страны 7 лет подряд с начала века - с сезона 2001-2002 годов, и после этого уже не выигрывал чемпионат.

Семикратный чемпион Франции, пятикратный вице-чемпион, обладатель Кубка Французской лиги, пятикратный обладатель национального кубка, восьмикратный обладатель Суперкубка, дважды выходил в полуфинал Лиги чемпионов (2010, 2020), один раз - Лиги Европы (2017) и один раз - Кубка обладателей кубков (1964). В 1997 году команда выиграла Кубок Интертото.

Последний значимый результат команды - игра в финале национального кубка в этом году.

Команда, в последний раз в Лиге 1 становилась призером первенства в сезоне 2018/2019, когда заняла третье место, а прошлый сезон завершила чемпионат на шестой строчке. Сейчас, после 12 туров, она находится на шестом месте с 19 очками.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды с 19 голами был Александр Ляказетт. В текущем сезоне больше всех за команду забил Малик Фофана, отличившийся три раза в прошлом сезоне и столько же - в нынешнем, но за 12 матчей. Ляказетт же забил всего один гол в 12 играх, в которых принимал участие.

«Лион», не появлявшийся в Лиге чемпионов пять сезонов, в последних 2 сезонах не участвовал в еврокубках.

В нынешней Лиге Европы команда начала этап Лиги с побед над греческим «Олимпиакосом» (2:0) и шотландским «Рейнджерс» (4:1). Затем французский клуб, проигравший дома турецкому «Бешикташу» со счетом 0:1, в прошлом туре поделил очки с «Хоффенхаймом» (2:2). Из восьми голов "Лиона" три забил Ляказетт, два - Фофана. В данный момент французская команда занимает девятое место в турнирной таблице Лиги Европы с семью набранными очками.

«Лион» уже не так грозен, как в начале века, но все равно продолжает считаться крепким европейским орешком.

Сегодняшняя встреча французской команды с "Карабахом" в Баку начнется в 21:45.

Вугар Мамедов

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