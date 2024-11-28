Бывший одноклубник Березуцкого: "20 лет назад я вряд ли мог представить его тренером"

Как сообщает İdman.biz, бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин в разговоре с Metaratings.ru рассказал, мог ли он представить Василия Березуцкого тренером в бытность футболистом.

«Слушайте, ну 20 лет назад вряд ли. Но время-то идёт. Мы становимся старше, опытнее, поэтому эти мысли с возрастом посещают всё больше. Сейчас я это допускаю, а 20 лет назад сложно было представить. Тем не менее Вася всегда был надёжным, основополагающим защитником.

Когда он стал опытным футболистом, он был практически незаменим как в клубе, так и в сборной. Поэтому нет ничего удивительного. Стоит ли Алексею последовать за Василием? Я думаю, что они разберутся, они умные ребята», - сказал Алдонин.

Ранее Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского «Сабаха». Его брат Алексей Березуцкий является помощником главного тренера ЦСКА Марко Николича.

Алдонин выступал вместе с Березуцкими за ЦСКА с 2004 по 2013 год, а также за национальную сборную России с 2002 по 2007 год.

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