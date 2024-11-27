Главный тренер "Лиона": "Верим, что победим"

«Мы приехали показать амбициозную игру».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер французской футбольной команды "Лион" Пьер Саж на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем с "Карабахом" в Баку в рамках 5-го тура Лиги Европы УЕФА.

Опытный специалист поделился мнением о предстоящем матче:

"Мы верим, что выиграем этот матч. Конечно, говоря о «Карабахе», можно сказать, что у команды-соперника есть игроки, которые хорошо играют физически. Бензия находится в очень хорошей форме. Однако мы постараемся построить нашу игру и против других качественных игроков "Карабаха".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Лионом", который состоится 28 ноября, начнется в 21:45.

Айтадж Сахяд

İdman.biz