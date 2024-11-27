27 Ноября 2024
RU

Главный тренер "Лиона": "Верим, что победим"

Футбол
Новости
27 Ноября 2024 18:46
20
Главный тренер "Лиона": "Верим, что победим"

«Мы приехали показать амбициозную игру».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер французской футбольной команды "Лион" Пьер Саж на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем с "Карабахом" в Баку в рамках 5-го тура Лиги Европы УЕФА.

Опытный специалист поделился мнением о предстоящем матче:

"Мы верим, что выиграем этот матч. Конечно, говоря о «Карабахе», можно сказать, что у команды-соперника есть игроки, которые хорошо играют физически. Бензия находится в очень хорошей форме. Однако мы постараемся построить нашу игру и против других качественных игроков "Карабаха".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Лионом", который состоится 28 ноября, начнется в 21:45.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Новости по теме

Бывший главный тренер сборной России: "Василий Березуцкий - удачный выбор для "Сабаха"
20:10
Азербайджанский футбол

Бывший главный тренер сборной России: "Василий Березуцкий - удачный выбор для "Сабаха"

Он рассказал, что 42-летний специалист обладает способностью хорошо читать игру
Вугар Надиров: "Последние события в "Лионе" отразятся на его игре"
19:43
Азербайджанский футбол

Вугар Надиров: "Последние события в "Лионе" отразятся на его игре"

Ветеран-футболист прокомментировал предстоящую встречу чемпиона Азербайджана с французской командой
Игрок "Лиона": "Карабах - опасная команда" - ФОТО
18:09
Азербайджанский футбол

Игрок "Лиона": "Карабах - опасная команда" - ФОТО

Жордан Верету оценил шансы своей команды
Игрок, покинувший "Шамахы": "Не было ни недовольства, ни серьезных проблем"
17:39
Азербайджанский футбол

Игрок, покинувший "Шамахы": "Не было ни недовольства, ни серьезных проблем"

Илькин Мурадов рассказал о дальнейших планах
Главный тренер сборной: "Мы дали им понять, что это не конец" - ИНТЕРВЬЮ
16:40
Азербайджанский футбол

Главный тренер сборной: "Мы дали им понять, что это не конец" - ИНТЕРВЬЮ

Наставник женской сборной Азербайджана по футболу прокомментировал предстоящие матчи с Россией
Отставка в "Бешикташе"
16:32
Мировой футбол

Отставка в "Бешикташе"

Хусейн Юджель сменил его на этом посту до следующих выборов

Самое читаемое

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
"Черный список" Сантуша
25 Ноября 15:55
Азербайджанский футбол

"Черный список" Сантуша

В списке четыре игрока
Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?
25 Ноября 18:25
Азербайджанский футбол

Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?

Слухи о возможном уходе наставника из команды заставляют напомнить, как и по каким причинам 72-летний тренер покинул свои предыдущие клубы
2 гола в матче "Туран Товуз" - "Сабах", Сумгайыт" обыграл "Шамахы" - ВИДЕО
24 Ноября 20:54
Футбол

2 гола в матче "Туран Товуз" - "Сабах", Сумгайыт" обыграл "Шамахы" - ВИДЕО

Сегодня завершился XIV тур Премьер-лиги