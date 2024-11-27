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Беспощадные гости в Лиге чемпионов: "Лион" тоже в списке

Футбол
Новости
27 Ноября 2024 15:24
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Беспощадные гости в Лиге чемпионов: "Лион" тоже в списке

Объявлены самые крупные выездные победы в истории Лиги чемпионов (ЛЧ).

Как сообщает İdman.biz, в список, составленный IFFHS, включены матчи с разницей мячей 6 и более.

«Атлетико» забил шесть безответных мячей в ворота «Спарты» и стал автором 12-го такого результата. До сих пор трижды гости радовались разнице в семь мячей, а девять раз этот показатель равнялся шести.

Лишь две команды - «Ливерпуль» и «Бавария» дважды победили так. «Шахтер» - единственная команда, вошедшая в список одновременно как победитель, так и проигравший.

«Лион», который завтра будет соперником «Карабаха» в Лиге Европы, отличился именно в Лиге Европы. Французский клуб разгромил «Динамо» в Загребе со счетом 7:1.

Выездные победы с наибольшей разницей голов в Лиге чемпионов

Разница в 7 мячей

03.11.2010. «Жилина» – «Марсель» – 0:7
21.10.2014. БАТЭ – «Шахтер» – 0:7
17.10.2017. «Марибор» — «Ливерпуль» — 0:7

Разница в 6 мячей

20.10.1993. «Копенгаген» – «Милан» – 0:6
07.12.2011. «Динамо» З – «Лион» – 1:7
21.10.2014. «Рома» – «Бавария» – 1:7
14.09.2016. «Легия» — «Боруссия» М — 0:6
21.11.2017. АПОЭЛ – «Реал» – 0:6
26.11.2019. «Црвена Звезда» — «Бавария» — 0:6
03.11.2020. «Шахтер» – «Боруссия» М – 0:6
12.10.2022. «Рейнджерс» — «Ливерпуль» — 1:7
26.11.2024. «Спарта» — «Атлетико» — 0:6

İdman.biz

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