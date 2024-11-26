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Семинар по договорным играм - ФОТО

Футбол
Новости
26 Ноября 2024 23:41
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Семинар по договорным играм - ФОТО

На Кипре прошел образовательный семинар по договорным матчам для женской сборной Азербайджана по футболу U-19, выступающей в отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, представитель УЕФА по вопросам неприкосновенности игр Сеймур Салимли прочитал лекцию и образовательные и отчетные доклады по темам «Что мы, как футбольное сообщество, должны знать о договорных матчах или манипулировании играми?» и «Наша цель - защитить вас и наш футбол» .

На семинаре обсуждались важные вопросы, связанные с борьбой с договорными играми и состоялся обмен опытом.

Участникам семинара были представлены местные и международные примеры договорных игр. Участники семинара были проинформированы о Конвенции о манипулировании спортивными соревнованиями, ряде дополнений и изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Закон Азербайджанской Республики о физическом воспитании и спорте, а также дополнениях и изменениях, вносимых в Дисциплинарный кодекс Дисциплинарного комитета.

Участникам семинара сообщили, что если они столкнутся с подобными негативными ситуациями или подозрительными моментами, то смогут перейти по прикрепленной ссылке и отправить информацию на указанные контактные номера или адрес электронной почты.

İdman.biz

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