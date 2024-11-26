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В связи с игрой "Карабах" - "Лион" изменится режим работы метро

Футбол
Новости
26 Ноября 2024 15:42
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В связи с игрой "Карабах" - "Лион" изменится режим работы метро

28 ноября АО «Баку Метрополитен» будет работать в измененном режиме работы в связи с игрой азербайджанской футбольной команды «Карабах», представляющего Азербайджан в основной стадии Лиги Европы УЕФА, против «Лиона».

Согласно информации, предоставленной İdman.biz акционерным обществом, на основании запроса Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и в соответствии с планом культурно-массовых мероприятий метрополитена график работы станции будут продлены на 1 час.

Учитывая, что матч, который начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершится ночью, станция «Гянджлик», расположенная рядом с ареной, перейдет на усиленный режим работы с вечерних часов. Накануне игры на станции будут усилены механизмы контроля и составлен график дежурств. Для управления пассажирами и облегчения определения направления будет задействована дополнительная рабочая сила.

Все двери станции будут открыты до 01:00, чтобы обеспечить безопасную и удобную транспортировку болельщиков. Меры предосторожности также будут приняты на станциях «Нариманов» и «28 мая».

Поезда будут курсировать в течение дня согласно графику работы осенне-зимнего графика. При необходимости на линию будут выпускать запасные поезда.

После завершения игры движение поездов будет настроено специальным образом.

İdman.biz

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