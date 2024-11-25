Экс-кандидат на пост главного тренера нашей сборной позвал болельщика на "разборку" - ВИДЕО

После игры «Ипсвич» - «Манчестер Юнайтед» XII тура английской Премьер-лиги произошел неприятный инцидент.

İdman.biz сообщает, что между легендой "красных дьяволов" Роем Кином и фанатом произошел скандал.

Бывший футболист, работающий сейчас телеэкспертом, давал интервью на поле после матча. После интервью ирландец повздорил с оскорбившим его фанатом. Кин, который когда-то был кандидатом на должность главного тренера сборной Азербайджана, позвал болельщика на «разборку»: «Я буду ждать тебя на парковке».

Отметим, что Кин, выступавший за «Манчестер Юнайтед» в 1993-2005 годах, работал главным тренером «Ипсвича» в 2009-11 годах. Летом 2020 года он был в списке кандидатов АФФА на пост главного тренера сборной Азербайджана.

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