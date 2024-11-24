"Сабах" сыграет в Товузе, "Шамахы" - в Сумгайыте

Сегодня завершится XIV тур Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, в последний игровой день пройдут два матча.

«Туран Товуз» и «Сабах» встретятся на поле первой команды. Обе команды постараются победить, чтобы не сильно отстать от лидеров.

В последнем матче тура «Сумгайыт» примет «Шамахы». Соседи по турнирной таблице будут бороться за важные для них очки.

Отметим, что игры следующего тура пройдут с 29 ноября по 1 декабря.

Премьер-лига Мисли

XIV тур

24 ноября (воскресенье)

17:00. "Туран Товуз" - "Сабах"

Главный судья: Рашад Ахмедов

Товузский городской стадион

19:00. «Сумгайыт» – «Шамахы»

Главный судья: Рауф Джабаров

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

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