"Сабах" сыграет в Товузе, "Шамахы" - в Сумгайыте

Сегодня завершится XIV тур Премьер-лиги Мисли.
Как сообщает İdman.biz, в последний игровой день пройдут два матча.
«Туран Товуз» и «Сабах» встретятся на поле первой команды. Обе команды постараются победить, чтобы не сильно отстать от лидеров.
В последнем матче тура «Сумгайыт» примет «Шамахы». Соседи по турнирной таблице будут бороться за важные для них очки.
Отметим, что игры следующего тура пройдут с 29 ноября по 1 декабря.
Премьер-лига Мисли
XIV тур
24 ноября (воскресенье)
17:00. "Туран Товуз" - "Сабах"
Главный судья: Рашад Ахмедов
Товузский городской стадион
19:00. «Сумгайыт» – «Шамахы»
Главный судья: Рауф Джабаров
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
İdman.biz