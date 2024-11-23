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Команда Рената проиграла в дерби Анкары

Футбол
Новости
23 Ноября 2024 22:31
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Команда Рената проиграла в дерби Анкары

«Анкарагюджю», за который выступает игрок сборной Азербайджана Ренат Дадашов, провел очередную игру в первой лиге Турции.

İdman.biz сообщает, что команда нашего представителя проиграла в дерби Анкары.

Судьбу матча, прошедшего на поле «Гянджлярбирлийи», решил один гол. После перерыва хозяева поля забили победный гол. Имя Рената, только что оправившегося от травмы, и молодого Гасана Назарлы не были включены в заявку на участие в матче.

Отметим, что «Анкарагюджю» занимает 7-е место с 19 очками после 13 игр.

İdman.biz

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