Из-за визита в Азербайджан Месси не будет участвовать в юбилее "Барселоны"

Звездный аргентинский футболист Леонель Месси не примет участия в гала-концерте, посвященном 125-летию "Барселоны" на следующей неделе.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии, которая состоится 29 ноября, примут участие те, кто оставил след в истории клуба, в том числе менеджеры и бывшие игроки.

Однако, несмотря на давнее приглашение, аргентинская звезда на мероприятие не прилетит. Испанское издание Marca не считает причиной этого большое количество рекламных проектов футболиста.

Также отмечается, что у Месси, который в слезах покинул каталонский клуб в 2021 году, были плохие отношения с президентом Жоаном Лапортой. Его неучастие в этом мероприятии после того, как он заявил в интервью, что хочет в будущем переехать в «Барселону», еще раз подтверждает холодные отношения с главой команды.

Отметим, что мировая звезда, как ожидается, прибудет в Азербайджан 10 декабря. Организатором визита Месси в Баку является известный бизнесмен Аднан Ахмедзаде.

İdman.biz