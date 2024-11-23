"Реал" за € 100 млн может подписать обидчика нашей сборной. В нём видят замену Винисиуса или Мбаппе

Мадридская футбольная команда «Реал» серьёзно интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьёкерешем

Как передает İdman.biz, об сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство испанской команды рассматривает 26-летнего футболиста как замену для одного из двух лидеров нападения: Винисиуса Жуниора или Килиана Мбаппе, так как в клубе на данный момент наметился кризис. В команде расстроены игрой и результативностью Мбаппе, который пока не оправдывает ожиданий боссов клуба.

С другой стороны, главный тренер Карло Анчелотти опасается, что и Винисиус потеряет результативность из-за психологических и моральных факторов. Это связано с тем, что он не выиграл «Золотой мяч» 2024 года и постоянно терпел неудачи со своей национальной сборной.

Источник также сообщает, что лично президент мадридцев Флорентино Перес хочет подписать Дьёкереша независимо от ситуации и будущего Винисиуса и Мбаппе. Функционер видит в шведе заблаговременное решение клубных проблем.

Отмечается, что «Спортинг» будет готов отпустить форварда за € 100 млн. Как сообщалось ранее, игроком интересуется и каталонская «Барселона».

В текущем сезоне на счету Дьёкереша 32 гола в 22 матчах за клуб и сборную. Виктор забил четыре гола сборной Азербайджана в матче последнего тура группового этапа Лиги наций.

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