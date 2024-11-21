Успех 79-летнего тренера - 6 побед в 6 играх!

Покажи своего тренера и я скажу, что ты за команда. 79-летний Мирча Луческу был назначен главным тренером сборной Румынии в августе.

İdman.biz сообщает, что, кроме румын в нынешней Лиге наций УЕФА никто не показал 100-процентных результатов.

В лиге B в 1-й группе приняли участие Чехия, Украина, Грузия и Албания. Разница между лидером и аутсайдером составила всего 4 очка. Чехия заняла первое место только благодаря победе в последнем туре, а Албания финишировала последней после Грузии из-за отрицательной разницы мячей и вылетела в лигу С.

Какие сенсации и разочарования были в Лиге наций УЕФА?

В лиге А неожиданных результатов почти не зафиксировано. Обращает на себя внимание лишь слабое выступлении Бельгии (4 очка в 6 матчах) и Швейцарии, которая покинула лигу всего с 2 очками.

Можно отметить также, что Греция, находившаяся на последней позиции во 2-й группе по рейтингу перед соревнованиями в лиге B, боролась с Англией за лидерство (по 15 очков), а Финляндия, наоборот, не смогла набрать ни одного балла.

Аналогичная ситуация произошла и в 4-й группе. Турция, занимавшая последнюю позицию в группе по рейтингу перед соревнованиями, неожиданно проиграла в последнем туре аутсайдеру Черногории (1:3) и потеряла лидерство, и теперь ей придется бороться в плей-офф, чтобы попасть в Лигу А впервые в своей истории.

В лиге С, несмотря на то, что сборная Азербайджана по рейтингу перед соревнованиями занимала второе место в 1-й группе, она стала последней, набрав всего одно очко, и опустилась в самую низкую - лигу D.

Привлекает внимание и тот факт, что Люксембург, который в последние годы отличался уверенной игрой, занял последнее место в группе, а Северная Македония выступила успешно (15 очков в 6 играх).

Сан-Марино преподнесло самую большую сенсацию. Победив впервые за последние 20 лет, сборная карликовой страны затем обыграла соперника в очередной игре и в результате сразу вышла в лигу С как победитель группы.

Завтра состоится жеребьевка соревнований за чемпионство в Лиге А, а также игр плей-офф в других лигах. Турнир продолжится с марта 2025 года.

Кто и где будет играть в Лиге наций УЕФА-2026/27?

Лига А: Германия, Чехия, Дания, Франция, Хорватия, Англия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Уэльс.

Лига А или B: Австрия, Бельгия, Венгрия, Сербия, Шотландия, Турция, Украина, Греция.

Лига B: Босния и Герцеговина, Израиль, Швеция, Швейцария, Польша, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония.

Лига B или C: Болгария, Армения, Грузия, Ирландия, Исландия, Косово, Словакия, Словения.

Лига С: Албания, Беларусь, Кипр, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Казахстан, Молдова, Черногория, Сан-Марино.

Лига C или D: Гибралтар, Латвия, Люксембург, Мальта.

Лига D: Андорра, АЗЕРБАЙДЖАН, Лихтенштейн, Литва.

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