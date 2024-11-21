Впервые в сезоне

Стартовал VII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день тура состоялось 3 матча.

В этих матчах было забито 20 голов. «Зиря» поднялась на 2-е место, одержав 5-ю победу в сезоне. «Баку145» впервые испытал радость победы.

Отметим, что тур завершится 21 ноября.

Чемпионат Азербайджана

VII тур

20 ноября

«Чинар Зангилан» – «Зиря» – 0:7

«Гёйче» – «Лачын» – 4:3

«Алтай Физули» – «Баку145» – 2:4

1 Бирбаша Баку 6 6 0 0 54-5 18 2 Зиря 6 5 1 0 28-6 16 3 Сумгаит 6 4 2 0 23-10 14 4 Галакси 6 4 1 1 26-7 13 5 АзНур 5 4 1 0 18-9 13 6 Гёйче 7 4 0 3 25-26 12 7 Стар Баку 6 3 0 3 23-20 9 8 Чинар Зангилан 7 1 3 3 15-24 6 9 Атешгях Сураханы 6 2 0 4 24-43 6 10 Алтай Физули 7 1 2 4 18-28 5 11 Лачын 7 1 2 4 19-31 5 12 Баку145 7 1 1 5 18-30 4 13 Сиязань 6 1 0 5 15-39 3 14 Шамахы 6 0 1 5 18-47 1

İdman.biz