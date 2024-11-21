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21 Ноября 2024 13:33
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Впервые в сезоне

Стартовал VII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день тура состоялось 3 матча.

В этих матчах было забито 20 голов. «Зиря» поднялась на 2-е место, одержав 5-ю победу в сезоне. «Баку145» впервые испытал радость победы.

Отметим, что тур завершится 21 ноября.

Чемпионат Азербайджана
VII тур
20 ноября

«Чинар Зангилан» – «Зиря» – 0:7
«Гёйче» – «Лачын» – 4:3
«Алтай Физули» – «Баку145» – 2:4

1

Бирбаша Баку

6

6

0

0

54-5

18

2

Зиря

6

5

1

0

28-6

16

3

Сумгаит

6

4

2

0

23-10

14

4

Галакси

6

4

1

1

26-7

13

5

АзНур

5

4

1

0

18-9

13

6

Гёйче

7

4

0

3

25-26

12

7

Стар Баку

6

3

0

3

23-20

9

8

Чинар Зангилан

7

1

3

3

15-24

6

9

Атешгях Сураханы

6

2

0

4

24-43

6

10

Алтай Физули

7

1

2

4

18-28

5

11

Лачын

7

1

2

4

19-31

5

12

Баку145

7

1

1

5

18-30

4

13

Сиязань

6

1

0

5

15-39

3

14

Шамахы

6

0

1

5

18-47

1

İdman.biz

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