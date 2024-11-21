Впервые в сезоне

Стартовал VII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, в первый день тура состоялось 3 матча.
В этих матчах было забито 20 голов. «Зиря» поднялась на 2-е место, одержав 5-ю победу в сезоне. «Баку145» впервые испытал радость победы.
Отметим, что тур завершится 21 ноября.
Чемпионат Азербайджана
VII тур
20 ноября
«Чинар Зангилан» – «Зиря» – 0:7
«Гёйче» – «Лачын» – 4:3
«Алтай Физули» – «Баку145» – 2:4
|
1
|
Бирбаша Баку
|
6
|
6
|
0
|
0
|
54-5
|
18
|
2
|
Зиря
|
6
|
5
|
1
|
0
|
28-6
|
16
|
3
|
Сумгаит
|
6
|
4
|
2
|
0
|
23-10
|
14
|
4
|
Галакси
|
6
|
4
|
1
|
1
|
26-7
|
13
|
5
|
АзНур
|
5
|
4
|
1
|
0
|
18-9
|
13
|
6
|
Гёйче
|
7
|
4
|
0
|
3
|
25-26
|
12
|
7
|
Стар Баку
|
6
|
3
|
0
|
3
|
23-20
|
9
|
8
|
Чинар Зангилан
|
7
|
1
|
3
|
3
|
15-24
|
6
|
9
|
Атешгях Сураханы
|
6
|
2
|
0
|
4
|
24-43
|
6
|
10
|
Алтай Физули
|
7
|
1
|
2
|
4
|
18-28
|
5
|
11
|
Лачын
|
7
|
1
|
2
|
4
|
19-31
|
5
|
12
|
Баку145
|
7
|
1
|
1
|
5
|
18-30
|
4
|
13
|
Сиязань
|
6
|
1
|
0
|
5
|
15-39
|
3
|
14
|
Шамахы
|
6
|
0
|
1
|
5
|
18-47
|
1
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