Состоялся турнир по случаю юбилея Низами Садыгова - ФОТО

Отмечено 60-летие Низами Садыгова, одной из легенд товузского футбола.

Как сообщает İdman.biz, клуб «Туран Товуз» провел турнир по случаю юбилея самого результативного вратаря Азербайджана с 21 забитым голом, который на протяжении 1106 минут сохранял ворота в неприкосновенности.

Помимо «Туран Товуза» в турнире приняли участие «Кяпаз», «Азери» (Гянджа), «Гянджа», «Газах Гянджляр» и «Шамкир» 2012 года рождения.

В финале двухдневного турнира встретились «Туран Товуз» и «Кяпаз», прошедшие групповой этап с максимальным результатом. «Гянджа» была соперником «Азери» в матче за третье место. «Азери», победивший своего соперника со счетом 3:1, завоевал бронзовые медали. В финальной игре «Туран Товуз» разгромил «Кяпаз» со счетом 3:0 и стал победителем соревнований.

После финальной игры состоялась церемония награждения. Награду «Справедливая игра» вручил главному тренеру команды «Гянджа» Интигаму Самедову координатор футбольной академии «Туран Товуз» Ульфат Мадатов. Награду «Лучший судья турнира» вручил Туралу Алиеву помощник координатора академии Эльхан Абдыев. Награду «Лучший футболист турнира» вручил члену «Туран Товуза» Тунару Намазову директор по развитию детского футбола команды Эльтадж Асланов, Награду «Лучший вратарь турнира» футболисту «Туран Товуза» Видади Керимли вручил Низами Садыгов. Награду «Лучший игрок турнира» члену «Кяпаза» Гусейн Азизову вручил заместитель председателя правления клуба "Туран Товуз" Али Балакишиев.

После того, как все футболисты команд «Азери», «Кяпаз» и «Туран Товуз» были награждены соответствующими медалями, юбиляр Низами Садыгов вручил главную награду - кубок - капитану команды «Туран Товуз» соответствующей возрастной группы.

В завершение был организован вечер по случаю юбилея футболиста-ветерана, на котором ему была вручена футболка «Туран Товуз» под номером 60.

İdman.biz