Антирекорд сборной Азербайджана

Сборная Азербайджана установила очередной антирекорд в Лиге наций УЕФА по футболу среди мужских команд сезона 2024/25.

İdman.biz сообщает, что наша команда входит в число двух команд, пропустивших больше всего голов на групповом этапе.

Команда Фернанду Сантуша пропустила 17 голов в 6 матчах. Это антирекорд турнира наряду с Боснией и Герцеговиной. 3-е место по неудачному показателю принадлежит Польше, пропустившей 16 мячей. Казахстан и Кипр пропустили по 15 голов.

Отметим, что Северная Македония пропустила наименьшее количество мячей - 1 в 6 матчах. У Молдовы такой же показатель в 4 матчах.

İdman.biz