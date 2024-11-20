Махир Эмрели: "Не знаю, что сказать" - ВИДЕО

«Команда может проиграть, но не так».

Как сообщает İdman.biz, об этом сотруднику "Report" заявил футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели в шведском городе Сольна.

Он рассказал о разгромном поражении в выездном матче против Швеции в Лиге наций УЕФА по футболу среди мужских сборных:

«Мы до сих пор переживаем шок от поражения. Я не знаю, что сказать. Я также боюсь использовать неправильное выражение. На самом деле команда может и проиграть, но не так. Нам не удалось ни созидать в игре, ни предотвратить атаки соперника. Как игрок, я беру на себя ответственность за поражение».

Отметим, что в матче Лиги С, проходившем на «Strawberry Arena», сборная Азербайджана уступила Швеции со счетом 0:6.

İdman.biz