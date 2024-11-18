Футболист "Зиря" огорчил Нигерию

Футболист «Зиря» Анже Муцинзи отличился в отборочном этапе Лиги африканских наций.

Как сообщает İdman.biz, 27-летний защитник сборной Руанды забил Нигерии в последнем туре группового этапа.

Руандийцы, проигрывавшие в выездном матче, сравняли счет благодаря голу Анже на 72-й минуте. Спустя 3 минуты Руанда забила еще один гол и победила сильного соперника. Но эта победа не позволила команде Муцинзи пройти в следующий этап.

Отметим, что хотя Руанда и набрала столько же очков, сколько и Бенин - 8, по личным встречам она отстала от соперника.

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