Фернанду Сантуш об игре со Швецией: "Мы должны бороться ради победы" - ВИДЕО

«Мы хотим построить сильную команду и побеждать в каждой игре».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш на пресс-конференции перед матчем со Швецией.

Португальский специалист отметил, что завтра внесет некоторые изменения в состав против Швеции:

"За последние три матча в нашей игре произошли большие позитивные изменения. Завтрашний соперник – сборная Швеции – к каждой игре подходит с особой тщательностью. Мы также анализируем соперника, придумываем соответствующую тактику. У шведов совершенно другой стиль игры, чем у Эстонии. Нам предстоит сыграть против сильного соперника, в составе которого качественные игроки. Но мы должны верить в себя и бороться ради победы. В общем, должна быть команда, которая помимо защиты должна уметь атаковать и создавать опасные ситуации. Это вторая игра сборной за три дня. Учитывая это, в составе могут быть некоторые изменения».

İdman.biz