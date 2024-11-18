Наша футболистка, ставшая чемпионкой России: "Надеюсь, что санкции снимут"

«Второй год мы выигрываем золотые медали. Быть чемпионом - прекрасное чувство».

Об этом İdman.biz заявила футболистка сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиева.

Игрок, выступающий за «Зенит», прокомментировала чемпионство в России. Она отметила, что сезон был трудным:

«Я высоко оцениваю свое выступление. Хоть мы и чемпионы, но не можем поехать за границу. Надеюсь, что санкции с российских клубов будут сняты».

По словам Мирзалиевой, она не намерена покидать команду, даже если "Зенит" не примет участия в еврокубках:

«Уровень чемпионата в России очень высок. Каждая игра интересна. По контракту, я еще на 2 года остаюсь в «Зените». Продолжу здесь до 2026 года».

Отметим, что «Зенит» стал чемпионом после победы над своим главным соперником ЦСКА со счетом 1:0 в 24-м туре чемпионата России.

Эмин Ага

İdman.biz