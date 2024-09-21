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Бабушка Ламина Ямаля сообщила о поступающих угрозах в адрес семьи футболиста

Футбол
Новости
21 Сентября 2024 17:54
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Бабушка Ламина Ямаля сообщила о поступающих угрозах в адрес семьи футболиста

Бабушка 17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля сообщила о поступающих угрозах в адрес семьи футболиста.

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет sport.es.

По версии бабушки Ямаля, многие люди проявляют зависть по отношению к их семье. Женщина рассказала, что получала угрозы от неизвестных людей.

Напомним, что за пару дней до начала нынешнего сезона несколько мужчин нанесли ножевое ранение Муниру Назрауи, отцу Ямаля, в результате чего тот был госпитализирован.

İdman.biz

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