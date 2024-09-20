"Надо многое изменить"

«Ситуация в команде такая, что мы не можем полностью адаптироваться от игры к игре. Нам хотелось что-то изменить. Но в игре это не сработало».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:2 от «Шамахы» в VII туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Сегодня мы допустили много ошибок в обороне. Когда мы пропускаем такие голы, команда находится под давлением. Ребята не смогли выйти из-под этого давления. Мы хотели кое-что изменить во втором тайме, но не получилось. Нам нужно многое изменить в атаке».

Азер Багиров прокомментировал выкрики болельщиков об отставке:

"Я сильный человек. Мы будем вносить изменения. Призываю всех поддержать команду. Думаю, нас ждут хорошие игры. К нам присоединятся несколько игроков. Нужно забивать голы, чтобы получать преимущество. Нам нужно усердно работать над этим. Наша проблема не в защите, а в нападении. В результате защита оказывается под давлением».

Отметим, что «Кяпаз» проиграл во всех играх.

İdman.biz