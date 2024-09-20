20 Сентября 2024
RU

"Надо многое изменить"

Футбол
Новости
20 Сентября 2024 20:35
6
"Надо многое изменить"

«Ситуация в команде такая, что мы не можем полностью адаптироваться от игры к игре. Нам хотелось что-то изменить. Но в игре это не сработало».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:2 от «Шамахы» в VII туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Сегодня мы допустили много ошибок в обороне. Когда мы пропускаем такие голы, команда находится под давлением. Ребята не смогли выйти из-под этого давления. Мы хотели кое-что изменить во втором тайме, но не получилось. Нам нужно многое изменить в атаке».

Азер Багиров прокомментировал выкрики болельщиков об отставке:

"Я сильный человек. Мы будем вносить изменения. Призываю всех поддержать команду. Думаю, нас ждут хорошие игры. К нам присоединятся несколько игроков. Нужно забивать голы, чтобы получать преимущество. Нам нужно усердно работать над этим. Наша проблема не в защите, а в нападении. В результате защита оказывается под давлением».

Отметим, что «Кяпаз» проиграл во всех играх.

İdman.biz

Новости по теме

"Барселону" поставили на место. И это хорошо
21:15
Мировой футбол

"Барселону" поставили на место. И это хорошо

Поражение от "Монако" сильно поможет ей в будущемКак сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат»,

"Кяпаз" снова проиграл, "Нефтчи" против "Карабаха" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21:14
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" снова проиграл, "Нефтчи" против "Карабаха" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня стартовал седьмой тур Премьер-лиги Азербайджана
"Мы завоевали 3 важных очка"
20:46
Футбол

"Мы завоевали 3 важных очка"

"Мы продолжим наш путь"
Английский футболист хочет купить французский "Нант"
19:56
Мировой футбол

Английский футболист хочет купить французский "Нант"

Игрок входит в число совладельцев футбольного клуба "Рексхэм"
О Тибо Куртуа сняли документальный фильм - ВИДЕО
19:27
Мировой футбол

О Тибо Куртуа сняли документальный фильм - ВИДЕО

В фильме рассказывается о возвращении бельгийца на поле после травм
Стадион "Баварии" меняет адрес на площадь Франца Беккенбауэра
18:58
Мировой футбол

Стадион "Баварии" меняет адрес на площадь Франца Беккенбауэра

Домашний адрес клуба изменится в первую годовщину смерти Беккенбауэра 7 января 2025 года

Самое читаемое

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов
18 Сентября 15:58
Азербайджанский футбол

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Махир Эмрели играл за два клуба в самом престижном клубном турнире Европы
Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО
18 Сентября 17:42
Другие

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

"Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной"
Азербайджанский нападающий в албанском клубе
17 Сентября 23:12
Азербайджанский футбол

Азербайджанский нападающий в албанском клубе

Футболист подписал контракт с новым клубом до конца сезона
Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2
19 Сентября 23:30
Шахматы

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2

В Будапеште (Венгрия) в решающую стадию входит 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада