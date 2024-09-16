Столкновения между фанатами соперника "Карабаха" и полицией

Фанаты "Аякса", соперника "Карабаха" в Лиге Европы, провели акцию протеста перед полицейским участком в Амстердаме.

Как сообщает İdman.biz, акция ознаменовалась разрушениями.

Как сообщает "NL Times", болельщики клуба недовольны забастовкой полиции. На этот шаг болельщиков побудили переносы матчей «Аякса» с «Фейеноордом» и «Утрехтом» из-за мер безопасности в последних двух турах. Они повредили несколько полицейских машин. В ходе инцидента были задержаны 8 человек.

Отметим, что полиция Амстердама требует принятия достойной пенсионной программы.

İdman.biz