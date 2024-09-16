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Григорчук не выигрывает уже 8 матчей

Футбол
Новости
16 Сентября 2024 10:15
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Григорчук не выигрывает уже 8 матчей

Безвыигрышная серия «Нефтчи», проигравший вчера «Зире» со счетом 0:2, с начала сезона достигла 6 игр.

İdman.biz сообщает, что недавно главный тренер команды Роман Григорчук не смог победить в двух последних матчах, а также в предыдущем клубе - одесском "Черноморце", украинский специалист на протяжении уже 8 матчей не знает победы.

Это не первая подобная неудача в карьере Григорчука. Сезон-2022/23 начался в «Черноморце» с 10-матчевой безвыигрышной серии.

Самый неудачный период работы Григорчука в «Габале» пришёлся на октябрь-ноябрь 2015 года: команде не удалось выиграть 9 игр подряд в Премьер-лиге Азербайджана и Лиге Европы.

Расим

İdman.biz

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