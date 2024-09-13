Билет на матч с "Тоттенхэмом" для болельщиков "Карабаха" - 80 евро

Билеты на матч "Тоттенхэм" - "Карабах" в рамках Лиги Европы уже в продаже.

Как сообщает İdman.biz, болельщики, желающие поддержать агдамский клуб, могут купить ваучеры онлайн на сайте iTicket.az.

Болельщики в Лондоне смогут обменять свои ваучеры на билеты в день матча на станции, расположенной перед сектором «Блок 503» стадиона. Билеты стоят 80 евро.

Отметим, что кассы обмена ваучеров на билеты будут открыты за 2 часа до стартового свистка матча. Игра «Тоттенхэм» – «Карабах» начнется 26 сентября в 23:00 (по бакинскому времени).

İdman.biz