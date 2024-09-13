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"Мы должны улучшить нашу игру"

Футбол
Новости
13 Сентября 2024 22:44
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"Мы должны улучшить нашу игру"

"Пока рано говорить о еврокубках. Надо правильно организовать работу, двигаться вперед шаг за шагом и каждый раз думать о следующем матче".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер «Араз-Нахчывана» Расим Рамалданов.

Специалист, заменивший дисквалифицированного главного тренера Эльмара Бахшиева, прокомментировал игру против «Кяпаза» в шестом туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Желаю успехов Азеру Багирову и команде «Кяпаз» в предстоящих играх. Это было ожидаемо. что игра будет сложной. Соперник много раз проигрывал. Знали, что у них должен наступить переломный момент. Мы контролировали ситуацию в первом тайме. К сожалению, не смогли забить гол в первом тайме. Второй тайме шёл на равных. Но мы сделали необходимые изменения и сумели переломить ход встречи. Останавливаться нельзя. Марафон длинный. У нас есть недочеты. Нам нужно улучшить свою игру".

Отметим, что «Араз-Нахчыван» победил «Кяпаз» со счетом 1:0.

İdman.biz

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