"В предстоящих играх мы увидим тот "Кяпаз", который хотим"

«Мы проинструктировали игроков сосредоточиться на матче перед игрой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Араз-Нахчывана» в шестом туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Это была напряженная игра. Мы знали, как играет соперник. Мы не позволяли создавать голевые моменты, но у соперника было преимущество. У них хорошие, техничные футболисты. У нас тоже были голевые эпизоды. Мы смогли удержать соперника под давлением. Верю, что в будущих играх мы увидим тот «Кяпаз», который хотим".

Отметим, что гянджинский клуб провел свою первую игру под руководством Азера Багирова.

İdman.biz