Центральная встреча поручена Эльчину Масиеву

Объявлены назначения пятого тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Определились и судьи тура, который начнется завтра. Центральный матч тура «Зире» – «Нефтчи» был поручен Эльчину Масиеву.
13 сентября (пятница)
«Араз-Нахчыван» - «Кяпаз»
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Эльвин Байрамов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
Лив Бона Деа Арена, 19:30
14 сентября (суббота)
«Шамахы» – «Сумгаит»
Судьи: Рашад Ахмедов, Вусал Мамедов, Зохраб Аббасов, Али Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Зограб Гадиев
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Шамахинский городской стадион, 16:30
«Карабах» — «Сабаил».
Судьи: Турал Гурбанов, Рахман Имами, Муслим Алиев, Рауф Аллахвердиев
VAR: Кемаль Умудлу
AVAR: Асиман Азизли
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
«Азерсун Арена», 19:00
15 сентября (воскресенье)
«Зире» — «Нефтчи».
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Акбар Ахмедов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Кямран Байрамов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Стадион СК «Зире», 18:00
"Сабах" - "Туран Товуз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Фарид Гаджиев
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
«Банк Республика Арена», 20:30
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