Центральная встреча поручена Эльчину Масиеву

Объявлены назначения пятого тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Определились и судьи тура, который начнется завтра. Центральный матч тура «Зире» – «Нефтчи» был поручен Эльчину Масиеву.

13 сентября (пятница)

«Араз-Нахчыван» - «Кяпаз»

Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Эльвин Байрамов

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Намиг Гусейнов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев

Лив Бона Деа Арена, 19:30

14 сентября (суббота)

«Шамахы» – «Сумгаит»

Судьи: Рашад Ахмедов, Вусал Мамедов, Зохраб Аббасов, Али Алиев

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Эйюб Ибрагимов

Судья-инспектор: Зограб Гадиев

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Шамахинский городской стадион, 16:30

«Карабах» — «Сабаил».

Судьи: Турал Гурбанов, Рахман Имами, Муслим Алиев, Рауф Аллахвердиев

VAR: Кемаль Умудлу

AVAR: Асиман Азизли

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

«Азерсун Арена», 19:00

15 сентября (воскресенье)

«Зире» — «Нефтчи».

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Акбар Ахмедов

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Кямран Байрамов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Стадион СК «Зире», 18:00

"Сабах" - "Туран Товуз"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Фарид Гаджиев

VAR: Ингилаб Мамедов

AVAR: Теймур Теймуров

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

«Банк Республика Арена», 20:30

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