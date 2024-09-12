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Футболист соперника "Карабаха" неудачно пошутил

Футбол
Новости
12 Сентября 2024 17:25
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Футболист соперника "Карабаха" неудачно пошутил

Уругвайский футболист Родриго Бентанкур из "Тоттенхэма", соперника "Карабаха" в Лиге Европы, может быть наказан Федерацией футбола Англии.

Как сообщает İdman.biz, причиной тому стала шутка полузащитника во время интервью.

Когда он говорил о своем товарище по команде Сон Хин Мине, заявление «все южнокорейцы выглядят одинаково» не было хорошо воспринято федерацией. Игрок «Хотспур» извинился перед своим товарищем по команде, и Сон отметил, что отнесся с пониманием к этой шутке

Однако это не значит, что Родриго не будет наказан. У уругвайца есть время до 19 сентября, чтобы ответить на обвинения. Если Бентанкур будет признан виновным, ожидается, что он будет дисквалифицирован на 6 игр.

Отметим, что 26 сентября в Лондоне "Карабах" встретится с "Тоттенхэмом".

İdman.biz

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