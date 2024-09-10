Матч соперника "Карабаха" перенесен из-за полиции

Игра «Аякса», соперника «Карабаха» в Лиге Европы, в голландском Эредивизи перенесена.
Как сообщает İdman.biz, причиной этому стали протесты полиции.
Причиной протестов является желание полицейских выйти на пенсию досрочно. По этой причине охранники правопорядка проводят в городе шумные демонстрации и закрывают отделения полиции.
На фоне событий матч «Аякс» - «Утрехт», который должен был состояться 15 сентября на «Йохан Кройф Арене», перенесен по соображениям безопасности. Это означает, что «Аякс» проведет следующий матч чемпионата через 1 месяц. В последний раз клуб играл 18 августа в матче, где проиграли на выезде "Бреде" со счетом 1:2. «Аякс» планирует провести свой следующий матч против «Фортуны» 18 сентября.
Отметим, что в третьем туре "Карабах" примет "Аякс" в Баку. Матч состоится 24 октября.
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