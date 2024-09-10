10 Сентября 2024
RU

Матч соперника "Карабаха" перенесен из-за полиции

Футбол
Новости
10 Сентября 2024 14:51
49
Матч соперника "Карабаха" перенесен из-за полиции

Игра «Аякса», соперника «Карабаха» в Лиге Европы, в голландском Эредивизи перенесена.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому стали протесты полиции.

Причиной протестов является желание полицейских выйти на пенсию досрочно. По этой причине охранники правопорядка проводят в городе шумные демонстрации и закрывают отделения полиции.

На фоне событий матч «Аякс» - «Утрехт», который должен был состояться 15 сентября на «Йохан Кройф Арене», перенесен по соображениям безопасности. Это означает, что «Аякс» проведет следующий матч чемпионата через 1 месяц. В последний раз клуб играл 18 августа в матче, где проиграли на выезде "Бреде" со счетом 1:2. «Аякс» планирует провести свой следующий матч против «Фортуны» 18 сентября.

Отметим, что в третьем туре "Карабах" примет "Аякс" в Баку. Матч состоится 24 октября.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В Нидерландах - конфликт на конфликте. Тренер сцепился с игроком, в команде напряжённо
21:47
Мировой футбол

В Нидерландах - конфликт на конфликте. Тренер сцепился с игроком, в команде напряжённо

Хорошо, что до большого турнира далеко
"Сабах" расстался с российским футболистом
21:17
Азербайджанский футбол

"Сабах" расстался с российским футболистом

Контракт с 23-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию
Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО
20:52
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела сегодня свой очередной матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы
Чешский клуб обогнал "Реал"
16:22
Мировой футбол

Чешский клуб обогнал "Реал"

Клуб лидирует с 48,5 очка
Сколько хет-триков на счету Керема в "Галатасарае"?
15:51
Мировой футбол

Сколько хет-триков на счету Керема в "Галатасарае"?

Это не первый хет-трик в карьере 25-летнего вингера
Стало известно время возвращения Неймара
15:20
Мировой футбол

Стало известно время возвращения Неймара

32-летний футболист находится на лечении с октября прошлого года после травмы, которую он получил во время игры за сборную Бразилии

Самое читаемое

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО
8 Сентября 21:54
Азербайджанский футбол

Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО

Сборная Азербайджана провела свою вторую игру в Лиге наций УЕФА
ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль
7 Сентября 22:13
Борьба

ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U20, проходящий в испанском Понтеведра
"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."
8 Сентября 09:00
Азербайджанский футбол

"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."

"Сборная Азербайджана очень опасна во время контратак"