Футболист соперника нашей сборной в центре внимания "Реала"

Испанский клуб «Реал» интересуется нападающим Швеции Виктором Дьёкерешем, сборная которого является соперником Азербайджана в Лиге наций.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила испанская пресса.

Ожидается, что 25-летний футболист будет подписан мадридским клубом в один из ближайших трансферных периодов. По данным портала «Трансфермаркет», трансферная стоимость форварда составляет 65 миллионов евро.

Отметим, что Дьёкереш защищает честь португальского клуба «Спортинг». Он забил 50 голов в 55 матчах за лиссабонский клуб.

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