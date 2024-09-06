«Поскольку это была первая игра, нам было сложно привыкнуть к полю».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Бирбаша Баку» Вусал Исаев.

Он прокомментировал матч своей команды с испанской "Малагой" (2:2) в Лиге чемпионов. Исаев отметил, что испанский клуб - не слабая команда:

«Им тоже удалось отыграться со счета 0:2. Мы не смогли реализовать голевые эпизоды. Наша физическая и тактическая подготовка была очень хорошей. Просто нужно было привыкнуть к мячу и полю. Верю, что в следующих матчах будет лучше. В нашей команде все хорошо. Мы все верим, что выиграем сегодняшние две игры и выйдем из группы.

Отметим, что представитель Азербайджана «Бирбаша Баку» сегодня встретится с клубами «Ливорно» (Италия) и «БКМК Брно» (Чехия).

Банучичек Гусейнли

İdman.biz