Виктор Дьёкереш: "Мы все знали, что произошло в прошлый раз в Баку"

«Нам было важно взять на себя инициативу, ведь мы знали, что произошло в прошлый раз в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил нападающий сборной Швеции Виктор Дьёкереш после матча Лиги наций против команды Азербайджана, завершившегося победой гостей со счетом 3:1.

Форвард отметил, что в таких матчах важно лидировать по ходу встречи.

«Азербайджан - сложный соперник. Я думаю, что у нас было много хороших моментов до того, как мы открыли счет. Так что, возможно, нам следовало сделать это еще раньше. Но самым важным было то, что мы выиграли и забили три гола, так что в целом это было позитивно», - подчеркнул Дьёкереш.

Отметим, что нападающий внес свою лепту в итоговый результат, реализовав пенальти во втором тайме.

Таким образом, шведы взяли реванш за поражение в отборочном матче чемпионата Европы, когда уступили в Баку со счетом 0:3.

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