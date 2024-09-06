6 Сентября 2024
RU

Виктор Дьёкереш: "Мы все знали, что произошло в прошлый раз в Баку"

Футбол
Новости
6 Сентября 2024 09:39
47
Виктор Дьёкереш: "Мы все знали, что произошло в прошлый раз в Баку"

«Нам было важно взять на себя инициативу, ведь мы знали, что произошло в прошлый раз в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил нападающий сборной Швеции Виктор Дьёкереш после матча Лиги наций против команды Азербайджана, завершившегося победой гостей со счетом 3:1.

Форвард отметил, что в таких матчах важно лидировать по ходу встречи.

«Азербайджан - сложный соперник. Я думаю, что у нас было много хороших моментов до того, как мы открыли счет. Так что, возможно, нам следовало сделать это еще раньше. Но самым важным было то, что мы выиграли и забили три гола, так что в целом это было позитивно», - подчеркнул Дьёкереш.

Отметим, что нападающий внес свою лепту в итоговый результат, реализовав пенальти во втором тайме.

Таким образом, шведы взяли реванш за поражение в отборочном матче чемпионата Европы, когда уступили в Баку со счетом 0:3.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Изменение в составе сборной
11:12
Азербайджанский футбол

Изменение в составе сборной

Наша сборная встретится со сборной Словакии
Виктор Йоханссон: "Было неприятно пропустить в конце"
10:11
Футбол

Виктор Йоханссон: "Было неприятно пропустить в конце"

"Матч прошел хорошо, мы приехали в Баку за тремя очками и получили их"
Лига чемпионов: "АзНур" и "Бирбаша Баку" проведут последние игры в группе
09:57
Азербайджанский футбол

Лига чемпионов: "АзНур" и "Бирбаша Баку" проведут последние игры в группе

Сегодня завершится борьба в групповом этапе Лиги чемпионов по мини-футболу
Наша сборная ждет второй победы
09:43
Азербайджанский футбол

Наша сборная ждет второй победы

Сегодня Азербайджан будет гостем Люксембурга в квалификационном раунде чемпионата Европы по футболу U21
Чемпион Европы не смог сломить сопротивление Сербии
09:17
Мировой футбол

Чемпион Европы не смог сломить сопротивление Сербии

Стартовал сезон Лиги наций УЕФА 2024/2025
Определились финалисты "Ulduz Cup" - ФОТО
09:00
Футбол

Определились финалисты "Ulduz Cup" - ФОТО

В решающем матче встретятся команды ФА "Улдуз" и минское "Динамо"

Самое читаемое

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменки
4 Сентября 13:38
Париж-2024

Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменки

"Спринтер с нарушениями зрения бежал жадно и неустанно"