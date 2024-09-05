Йон-Даль Томассон первый иностранный тренер сборной Швеции за более чем 60 лет.

İdman.biz сообщает, что 48-летний датчанин возглавляет команду с февраля 2024 года. Под его руководством шведы выиграли только одну игру из 4-х, проиграв остальные. Самым большим успехом Томассона как тренера является титул чемпиона Швеции с "Мальмё" в 2020 и 2021 годах.

До датчанина последним иностранцем, возглавлявшим шведскую сборную был англичанин Джордж Рейнор в 1961 году.

Напомним, что матч Лиги наций УЕФА Азербайджан - Швеция состоится сегодня в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнётся в 20:00.

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