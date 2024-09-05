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"Мы очень хорошо подготовились к Лиге чемпионов"

Футбол
Новости
5 Сентября 2024 11:20
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"Мы очень хорошо подготовились к Лиге чемпионов"

«Мы очень хорошо подготовились к Лиге чемпионов. Мы проработали как тактические, так и стандартные ситуации. Верю, что мы увидим результаты этого».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Парвиз Гараханов, футболист команды "АзНур", которая сегодня начнет выступление в Лиге чемпионов по мини-футболу.

Опытный футболист оценил шансы команды на турнире. Он заявил, что результат матча против французского клуба "Ле Пиопио" окажет большое влияние на другие предстоящие игры:

«Из соперников в группе нам знаком только "Андезит" (Украина). Мы собрали немного информации и о других командах. Главное, что мы можем показать свою игру. Большую роль будет играть первая игра против «Ле Пиопио». Если мы сможем победить, то продолжим успехи. Наша первая цель - выйти из группы».

Гараханов также рассказал о состоянии команды:

«В команде высокий моральный дух. Атмосфера идеальная. Будут трудности. Победы не даются легко. Наше главное преимущество - это молодой коллектив. Мы воспользуемся этим по максимуму».

Отметим, что матч «АзНура» против «Ле Пиопио» начнется сегодня в 17:00. «Андезит» (Украина) бросит вызов «Галпорту» (Польша) в другой игре группы, которая начнется в то же время.

Эмин Ага

İdman.biz

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