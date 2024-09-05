"Бирбаша Баку" и "АзНур" стартуют в Лиге чемпионов

Сегодня начнется борьба в Лиге чемпионов по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, нашу страну на турнире будут представлять двое наших клубов - «Бирбаша Баку» и «АзНур».
В соревновании, которое пройдет в польской Варшаве, первым соперником чемпиона Азербайджана "Бирбаша Баку" станет испанский клуб "Малага". «АзНур», находящийся в группе С, встретится с французской командой «Ле Пиопио».
Мини-футбол: Лига Чемпионов
Групповой этап
5 сентября
17:00. «АзНур» — «Ле Пиопио» (Франция)
19:00. «Бирбаша Баку» — «Малага»
İdman.biz