"Бирбаша Баку" и "АзНур" стартуют в Лиге чемпионов

Сегодня начнется борьба в Лиге чемпионов по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, нашу страну на турнире будут представлять двое наших клубов - «Бирбаша Баку» и «АзНур».

В соревновании, которое пройдет в польской Варшаве, первым соперником чемпиона Азербайджана "Бирбаша Баку" станет испанский клуб "Малага". «АзНур», находящийся в группе С, встретится с французской командой «Ле Пиопио».

Мини-футбол: Лига Чемпионов

Групповой этап

5 сентября

17:00. «АзНур» — «Ле Пиопио» (Франция)

19:00. «Бирбаша Баку» — «Малага»

İdman.biz