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Эмин Махмудов: "Мы потихоньку изучаем его философию"

Футбол
Интервью
4 Сентября 2024 19:29
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Эмин Махмудов: "Мы потихоньку изучаем его философию"

«Завтра нам предстоит встретиться с хорошей командой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем Лиги наций против Швеции.

Он сказал, что они должны играть хорошо:

«Мы сделаем все возможное. Хотим добиться успешного результата».

- Пришел новый главный тренер. Сможете ли вы адаптироваться?

- У нас было очень мало времени. Провели обычную тренировку. Мы потихоньку изучаем его философию.

- Ситуация с Эмином в клубе не очень хорошая. А как дела в сборной?

- Я никогда не смешивал клуб со сборной. Стараюсь подходить отдельно. Когда приезжаю сюда, моя основная работа – работать только на благо нашей сборной.

- Что думаете о сопернике?

- Постараемся сыграть в свой футбол. Сделаем для этого все.

- Вы за один день узнали, чего хочет Сантуш?

- Мы не можем узнать это за один день. Попробуем играть с мячом.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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