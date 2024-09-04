Эмин Махмудов: "Мы потихоньку изучаем его философию"

«Завтра нам предстоит встретиться с хорошей командой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем Лиги наций против Швеции.

Он сказал, что они должны играть хорошо:

«Мы сделаем все возможное. Хотим добиться успешного результата».

- Пришел новый главный тренер. Сможете ли вы адаптироваться?

- У нас было очень мало времени. Провели обычную тренировку. Мы потихоньку изучаем его философию.

- Ситуация с Эмином в клубе не очень хорошая. А как дела в сборной?

- Я никогда не смешивал клуб со сборной. Стараюсь подходить отдельно. Когда приезжаю сюда, моя основная работа – работать только на благо нашей сборной.

- Что думаете о сопернике?

- Постараемся сыграть в свой футбол. Сделаем для этого все.

- Вы за один день узнали, чего хочет Сантуш?

- Мы не можем узнать это за один день. Попробуем играть с мячом.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz