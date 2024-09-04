Фернанду Сантуш: "Футболисты знают, что…»

«Сегодня у нас будет вторая тренировка».
Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем Лиги наций против сборной Швеции.
Наставник рассказал, что слабые стороны команды они обсуждали на первой тренировке:
"У игроков были некоторые технические претензии, которые мы обсудили. Футболисты знают, что у нас будут трудности. Я чувствую желание в команде. В целом, все на нормальном уровне. Но нам придется адаптировать их друг к другу во время игры».
- Сегодня вы более грустный. На предыдущих пресс-конференциях ваше настроение было лучше. В чем причина этого?
- Моё настроение вполне нормальное. Мне очень хорошо. Завтра игра. Я сосредоточился только на матче.
- Что думаете о сопернике?
- Мы смотрели многие их игры. Мы также проанализировали их слабости. Главный совет, который мы даем нашим игрокам, - на что следует обращать внимание, когда они защищаются. Нам нужно знать, когда соперник лучше играет.
- Когда вы анонсировали состав, то сказали, что игроки пришли в сборную из клубов и будут выступать так, как смогут. Вы этим страхуете их неудачную игру в будущем или что?
- Я не вижу никаких проблем в их физическом состоянии. Они все в своей форме. Я верю, что завтра нам этого будет достаточно.
- Кто ваш любимый футболист в сборной?
- Индивидуально у нас ничего нет. Для нас все - команда.
- По какой причине вы привлекли в сборную Наримана Ахундзаде?
- Я не говорю об игроках индивидуально.
- Кто будет завтра вратарем?
- Я сам этого еще не знаю.
Банучичек Гусейнли
İdman.biz