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Фернанду Сантуш: "Футболисты знают, что…»

Футбол
Новости
4 Сентября 2024 19:01
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Фернанду Сантуш: "Футболисты знают, что…»

«Сегодня у нас будет вторая тренировка».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем Лиги наций против сборной Швеции.

Наставник рассказал, что слабые стороны команды они обсуждали на первой тренировке:

"У игроков были некоторые технические претензии, которые мы обсудили. Футболисты знают, что у нас будут трудности. Я чувствую желание в команде. В целом, все на нормальном уровне. Но нам придется адаптировать их друг к другу во время игры».

- Сегодня вы более грустный. На предыдущих пресс-конференциях ваше настроение было лучше. В чем причина этого?

- Моё настроение вполне нормальное. Мне очень хорошо. Завтра игра. Я сосредоточился только на матче.

- Что думаете о сопернике?

- ⁠Мы смотрели многие их игры. Мы также проанализировали их слабости. Главный совет, который мы даем нашим игрокам, - на что следует обращать внимание, когда они защищаются. Нам нужно знать, когда соперник лучше играет.

- Когда вы анонсировали состав, то сказали, что игроки пришли в сборную из клубов и будут выступать так, как смогут. Вы этим страхуете их неудачную игру в будущем или что?

- Я не вижу никаких проблем в их физическом состоянии. Они все в своей форме. Я верю, что завтра нам этого будет достаточно.

- Кто ваш любимый футболист в сборной?

- ⁠Индивидуально у нас ничего нет. Для нас все - команда.

- По какой причине вы привлекли в сборную Наримана Ахундзаде?

- Я не говорю об игроках индивидуально.

- Кто будет завтра вратарем?

- Я сам этого еще не знаю.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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